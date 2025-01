Dopo i bienni 2020/2021 e 2022-2023, il Comune di Fasano ottiene la riconferma del prestigioso riconoscimento conferito da Cepell e Anci per la continuità e la costanza nella promozione della lettura sul territorio

Fasano – Il Comune di Fasano ha ricevuto la riconferma del prestigioso titolo di “Città che Legge” per il triennio 2024-2026, consolidando così il proprio impegno nella promozione della lettura sul territorio.

Questo riconoscimento, conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) in collaborazione con l’ANCI, attesta la continuità e la costanza delle iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale nel favorire la diffusione della cultura della lettura.

La Città di Fasano, già insignita del titolo durante i bienni 2020-2021 e 2022-2023, ha dimostrato di soddisfare i requisiti richiesti per mantenere questa qualifica. Il riconoscimento non solo celebra l’impegno dell’amministrazione, ma rappresenta anche un importante strumento per sostenere la crescita socio-culturale della comunità, valorizzando la lettura come elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, sia a livello individuale che collettivo.

I comuni che ottengono la qualifica di “Città che Legge” per il triennio 2024-2026 avranno accesso al bando di finanziamento annuale “Città che Legge”, destinato a sostenere progetti che promuovono il libro e la lettura. Inoltre, i comuni situati nelle regioni meridionali potranno partecipare al bando “Biblioteche e Comunità”, anch’esso finanziato per le annualità in questione.

Si segnala infine che, in concomitanza con l’apertura della nuova Biblioteca di Comunità “I Portici – I. Ciaia”, sarà rinnovato il Patto per la Lettura, aperto all’adesione di associazioni, scuole e altre realtà interessate a collaborare in questo progetto di promozione culturale.

Fasano continua così a dimostrarsi un punto di riferimento per la diffusione della cultura della lettura, contribuendo attivamente al benessere e alla crescita della propria comunità.

«Per il terzo biennio consecutivo – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – Fasano riceve questo importantissimo riconoscimento frutto di impegno e intuizione in campo culturale con particolare riferimento alla promozione della lettura. Mi permetto di sottolineare il grande investimento che questa Amministrazione comunale sta mettendo in campo per la cultura, tantissimi sono i traguardi raggiunti ed i riconoscimenti assegnati. Al riconoscimento di Fasano come ” Città che Legge ” seguirà la possibilità di avere delle corsie preferenziali per accesso a bandi notevole importanza e che ci consentiranno di mettare in campo nuovi progetti e stimolanti iniziative».

