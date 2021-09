Trasportare gli spettatori a bordo del tappeto volante nel mondo delle più famose colonne sonore dei classici Disney. È questo il nuovo ambizioso progetto targato Orchestra Filarmonica Pugliese.

Lo spettacolo dal titolo Fate, sirene e principesse in… cantate – Musica tra Fate e Principesse andrà in scena in un doppio appuntamento, al teatro Impero di Brindisi.

A essere musicati dall’Orchestra saranno i brani dei celebri cartoni animati per l’infanzia: da Mulan a Gli Aristogatti, da La Bella e la Bestia a Cenerentola, passando per Biancaneve, La sirenetta, Il Re Leone, Aladdin…

Queste solo alcune delle fiabe che saranno interpretate dall’Orchestra grazie ai pirotecnici arrangiamenti del M°Giovanni Minafra e dalle voci del soprano e tenore Carmen Lopez e Carlo Monopoli.

In scena, non solo castelli, foreste e scenari fantastici, ma anche tanta Puglia con i suoi paesaggi tipici, non meno ‘incantati’ di quelli del mondo della fantasia.

Ma non uno spettacolo pensato solo per piccini, avverte il direttore artistico Giacomo Piepoli, anzi, adatto a tutte le età: “Abbiamo pensato il concerto come un vero e proprio viaggio all’insegna del divertimento e della nostalgia, che farà emozionare al ricordo dei brani che hanno segnato l’infanzia dei bambini di oggi e di ieri. L’ambientazione e l’interazione con gli spettatori faranno da cornice ad uno spettacolo unico che avvicinerà i piccoli al mondo della musica sinfonica e ricorderà ai grandi la sua incomparabile bellezza”.

Il concerto, inserito nella programmazione Puglia Sound Live 2020/2021, sarà in scena sabato 2 ottobre alle ore 12 (riservato alle scolaresche) e domenica 3 alle ore 19.

Lo spettacolo di sabato 2 ottobre per le scuole che vorranno intervenire avrà un costo di due euro a studente, previa prenotazione all’indirizzo segreteria.ofp@gmail.com.

I biglietti dello spettacolo di domenica 3 ottobre sono disponibili sul circuito online I- Ticket o presso il Caffè del Teatro di Brindisi al costo di cinque euro.

Gli spettacoli sono gratis per i bimbi sotto i 5 anni.

Link diretto per l’acquisto: https://www.i-ticket.it/eventi/FATE,%20SIRENE%20E%20PRINCIPESSE%20IN…%20CANTATE-%20biglietti