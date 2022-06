Ieri sì è scritta una importante e fondamentale pagina sul futuro del nostro territorio.

Il Consiglio comunale ha licenziato alla unanimità dei presenti l’ordine del giorno proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia dott. Massimiliano Oggiano ed un emendamento, proposto sempre dallo stesso, alla delibera sulla rigenerazione urbana della costa nord che aprono la strada all’istituzione di una ZES (zona economica speciale) dell’industria del turismo sulla costa Nord di Brindisi – dichiara il commissario cittadino Cesare Mevoli! Una costa nord che rilancia le proprie quotazioni in ambito turistico e si candida a consolidare attrattori turistici esistenti e si apre a nuovi investimenti; non è più una utopia – continua Mevoli! Sono estremamente soddisfatto per la condivisione unanime del Consiglio Comunale che ripaga un duro e puntuale lavoro di approfondimento e studio della proposta che viene poi corroborata attraverso il recepimento, all’interno della successiva delibera proposta dall’Amministrazione comunale sulla rigenerazione urbana della costa nord, di un emendamento alla stessa, approvato anch’esso alla unanimità dei presenti del Consiglio Comunale, che fa propria la proposta dell’istituzione di una ZES turistica sulla costa nord – afferma Oggiano! Anche in questo caso Fratelli d’Italia ha dato ampia dimostrazione di essere una coerente, corretta, concreta e propositiva forza di opposizione, e di avere le idee chiare su come governare una Città complessa come Brindisi con progetti in linea con i reali bisogni della stessa e dei brindisini – concludono Oggiano e Mevoli!

FRATELLI D’ITALIA

GRUPPO CONSILIARE COMUNE DI BRINDISI

SEGRETERIA CITTADINA