Il Presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri, ha incontrato questa mattina (lunedì 31 gennaio) presso l’ Hotel Incanto di Ostuni i colleghi del Direttivo Provinciale Alessandro Semeraro, Giancarlo Lanzilotti, Giuseppe Nigri e Bartolo D’Amico per fare il punto della situazione su alcuni temi di stretta attualità per il comparto turistico.

L’Associazione degli albergatori della Provincia di Brindisi, dopo un’attenta discussione, ha approvato un ordine del giorno che prevede l’organizzazione di un incontro con tutti gli organismi sindacali per la definizione del Contratto di Secondo livello e contestualmente un intervento presso gli Enti competenti per richiedere indennizzi alle aziende per i maggiori costi energetici dovuti alla crisi internazionale.

Nella stessa giornata si è tenuto un corso di lavoro per operatore della ristorazione organizzato da 4G Forma aps, Ente di Formazione Regionale a cui aderisce la stessa Federalberghi Brindisi. Al corso hanno partecipato gli allievi Andriola Matteo, De Pace Maristella, Giacovelli Agostino, Giangreco Matteo, Semeraro Gregorio, Parisi Matasha e Quartulli Gaia. Docenti Marrazza Domenico, Ugenti Salvatore e Nacci Giorgio.

Federalberghi Brindisi