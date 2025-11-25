Federalberghi Brindisi esprime le più sincere congratulazioni ad Antonio Decaro per la sua elezione a Presidente della Regione Puglia, formulando i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

«La Puglia affronta, alle soglie del nuovo anno, una fase decisiva per l’ulteriore crescita del turismo e dell’economia regionale» – dichiara Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi e vice presidente regionale della stessa associazione di categoria – «Siamo certi che il Presidente Decaro saprà guidare la Regione con visione, competenza e capacità di dialogo, elementi fondamentali per consolidare e sviluppare un settore strategico come quello turistico, che rappresenta un valore essenziale per i territori e per le imprese che vi operano. Significativa inoltre la presenza in Consiglio regionale di una donna proveniente dal nostro territorio.»

Federalberghi Brindisi rivolge un messaggio di congratulazioni a tutti nuovi consiglieri regionali eletti nella provincia di Brindisi, di maggioranza e opposizione, con l’auspicio che il loro impegno contribuisca a valorizzare le eccellenze locali, migliorare l’accessibilità e sostenere politiche di sviluppo sostenibile e qualificato..

«Siamo pronti – aggiunge Argentieri – a collaborare con la nuova amministrazione regionale e con tutti i rappresentanti del territorio, nella convinzione che un confronto costante tra istituzioni e operatori turistici sia la chiave per affrontare con efficacia le sfide del settore e cogliere le opportunità che i prossimi anni ci offriranno.»

Federalberghi Brindisi rinnova infine la propria disponibilità al dialogo e alla cooperazione, avendo la certezza che il neo presidente saprà individuare le persone giuste per la governance del turismo, garantendo così, professionalità, lungimiranza e un approccio strategico alle sfide del comparto.

Federalberghi Brindisi

Il Presidente Pierangelo Argentieri