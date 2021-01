La Federazione dei Giovani Democratici di Brindisi continua il suo impegno politico in questo periodo di ristrettezze dovute all’emergenza sanitaria Covid-19.

Prosegue, infatti, la rassegna online messa in atto dall’organizzazione giovanile, che prevede una serie d’incontri online con gli stakeholder del territorio e che dalla prima puntata ha ottenuto buonissimi risultati in termine di partecipazioni, presenze online e coinvolgimento attivo di chi seguiva le varie dirette facebook.

Dopo aver trattato il tema della sanità e del lavoro, prosegue dunque l’appuntamento virtuale con una discussione dedicata alla “Giornata Internazionale della Memoria” dal titolo “Per una memoria condivisa”

Occasione per ascoltare la voce dei territori e dei suoi amministratori locali, la massima espressione dell’impegno civico per una società migliore e giusta, che dovrebbe mettere in campo quelle strategie e connessioni capaci di non commettere più gli errori e gli orrori del passato.

Vi aspettiamo dunque il 27 Gennaio, alle ore 19:00 in diretta dalla nostra Pagina Facebook dei Giovani Democratici Provincia di Brindisi al seguente link dell’evento: https://www.facebook.com/events/3787559624639060/

Interverranno:

Maurizio Bruno, Consigliere Regionale

Fabiano Amati, Consigliere Regionale

Elena Tiziana Brigante, Vice-Sindaca di Brindisi

Salvatore Ripa, Sindaco di San Pancrazio Salentino

Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano

Cosimo Maiorano, Sindaco di Latiano

Francesco Rogoli, Segretario Provinciale del PD

Mimmo Tardio, Professore

Carmelo Rollo, Presidente di LegaCoop Puglia

A moderare l’incontro online vi sarà Antonio Melcore, GD Brindisi ed ANPI

Giovani Democratici Provincia di Brindisi