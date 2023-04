BRINDISI: Vismara, Gorzelewski, Cancelli, Dammacco, D’Anna, Valenti, Malaccari, Opoola, Sirri, Di Modugno, Santoro. A disp.: Di Fusco, Esposito, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Baldan, Stauciuc, Maltese. Allenatore: Danucci,

CAVESE: Colombo, Rossi, Lomasto, Magri, Munoz, Cuomo, Aliperta, D’Amore, Bacio Terracino, Banegas, Foggia. A disp.: Angeletti, Gagliardi, Palma, Tumminelli, Rusciani, Bubas, Puglisi, Ludovici, Fissore. Allenatore: Troise.

Rincorsa finita: a 90′ dal termine del campionato il Brindisi ha raggiunto la Cavese al primo posto.

Il primato arriva davanti ad oltre 6mila spettatori grazie ad una rete di Sirri a metà della ripresa.

E’ stato un match di alto livello con due squadre che meritano entrambe la categoria superiore. L’ha spuntata il Brindisi con una vittoria che arriva a chiudere una settimana vissuta nella grande attesa del match

Il Brindisi parte contratto e la Cavese prende in mano il pallino del gioco. Per i primi 30 minuti è monologo campano con Bacio Terracino che detta il ritmo e cerca di finalizzare.

Al 12′ ed al 14′, la Cavese sfiora il gol con due conclusioni di Bacio Terracino che terminano vicino al palo della porta difesa da Vismara.

Al 19′ è Banegas ad impensierire i tifosi biancazzurri con un tiro che termina di poco a lato.

Il Brindisi soffre e ne fanno le spese Sirri e D’Anna che vengono ammoniti per comportamento falloso.

La Cavese non passa ed il Brindisi, prima con le ripartenze e poi con azioni manovrate, riacqusta fiducia. Santoro, Dammacco e Sirri suonano la carica ed al 45′ il Brindisi va vicino al vantaggio con un colpo di testa di Dammacco su cross di Valenti.

Nella ripresa è tutt’altra partita.

Il Brindisi alza il ritmo e la Cavese soffre. Foggia viene ammonito per un fallo su Valenti. Poi Danucci butta nella mischia Felleca e Cancelli per Santoro e Maltese.

Al 20′ ed al 22′ il Brindisi va vicino al gol prima con Opoola, poi con Gorzelewski ma i loro tiri finiscono di poco a lato.

Al 24′ arriva il vantaggio con Sirri che finalizza un’azione susseguente a calcio d’angolo.

Troise, che aveva sostituito Bacio Terracino con Puglisi, opera altri cambi inserendo Aliperta, Bubas e Palma; Danucci risponde mettendo in campo Ceesay per Dammacco.

La gara diventa incandescente con la Cavese che cerca il pareggio ed il Brindisi che opera in contropiede. Al 32′ un colpo di testa di Bubas mette paura al Fanuzzi, sull’azione successiva D’Anna sfiora il raddoppio. Al 37 è ancora Bubas a rendersi pericoloso, non trovando la deviazione decisiva.

Il Brindisi soffre fino al 95 ma alla fine è 1-0 tra il tripudio dei 6mila del Fanuzzi.