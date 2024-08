Con l’incremento delle presenze turistiche nel mese di agosto, la Guardia Costiera di Brindisi ha intensificato l’attività di vigilanza in mare ed a terra lungo tutto il territorio del Compartimento Marittimo, onde garantire la libera ed ordinata fruibilità delle spiagge e del mare, nella ferma osservanza dei valori ambientali esistenti. I controlli proseguiranno con maggior sforzo da parte delle donne e degli uomini della Capitaneria di Porto di Brindisi, nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024” anche in questa settimana di Ferragosto. Proprio in questi giorni, infatti, assisteremo ad un picco nelle presenze sulle nostre spiagge e nel numero di imbarcazioni davanti alle nostre coste. Con l’aumentare dei turisti, aumentano anche le violazioni e gli illeciti. Per il giorno di ferragosto, oltre ai mezzi navali e al personale a terra, a pattugliare le nostre coste ci sarà la presenza di un elicottero della Guardia Costiera.

Dall’inizio dell’estate, sono stati eseguiti circa 1.000 controlli, elevate 46 sanzioni amministrative, sequestrati oltre 250 attrezzature balneari e restituite alla collettività oltre 1.000 mq. di spiaggia libera. Tra le sanzioni più frequenti, sono la navigazione e sosta con unità da diporto o acquascooter nella fascia di 200 metri dalla battigia riservata esclusivamente alla balneazione. La presenza di imbarcazioni in tale zona comporta un elevatissimo e gravissimo rischio per l’incolumità dei bagnanti ma questo sembra non interessare a chi ritiene di poter liberamente circolare in mare senza limiti, in spregio a qualsiasi regolamentazione o norma.

In questo fine settimana, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri, durante il pattugliamento con il mezzo navale in dotazione, ha fermato un soggetto che con la moto d’acqua navigava in orari non consentiti, dal controllo è emerso che lo stesso era privo di patente nautica obbligatoria per la condotta di tale mezzo. All’incauto pilota, è stata perciò contestata la violazione per guida senza patente, che prevede una sanzione pecuniaria da 2.257 a 9.032 euro, oltre alla sanzione perché navigava in orari non consentiti.

Il Comandante AMITRANO, infine, nell’assicurare che i controlli continueranno incessantemente per il resto della stagione estiva, con particolare attenzione alla sicurezza della balneazione e alla salvaguardia della vita umana in mare. “Per informazioni il personale della capitaneria di porto è sempre disponibile al numero 0831521022 mentre in caso di emergenza è necessario contattare il numero ‘blu’ per le emergenze in mare 1530 attivo 24 ore su 24″.