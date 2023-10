Ferrovie del Sud Est, una società del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha annunciato una serie di iniziative volte a migliorare significativamente il servizio di trasporto pubblico anche nella provincia di Brindisi, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti pendolari.

Le iniziative annunciate includono l’incremento dell’offerta di posti (ad esempio sulla linea San Pancrazio-Brindisi, ci sarà una nuova corsa per gli studenti alle 06.50); nuove connessioni (saranno istituiti nuovi collegamenti tra Mesagne e San Donaci, Ostuni e Francavilla Fontana, Villa Castelli e Ostuni) e miglioramenti locali (ò’offerta di posti sulla linea Ceglie Messapica-Cisternino sarà ampliata con nuove corse in partenza da Ceglie alle 07.35 e da Cisternino alle 13.10. Sarà inoltre aggiunta una fermata in piazzale Sant’Antonio per la corsa scolastica Manduria-Sava delle 07.05)

Ulteriori aggiustamenti agli orari potranno essere effettuati nei prossimi giorni, una volta ricevute le informazioni dagli istituti scolastici. Ferrovie del Sud Est è impegnata a creare orari di trasporto che siano il più possibile adatti agli studenti, tenendo conto degli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

Un importante passo avanti è rappresentato dal piano di investimenti cofinanziato dalla Regione Puglia, che prevede, nel corso del 2024, l’entrata in servizio di 38 nuovi bus destinati all’intera rete. Questo upgrade mira a migliorare notevolmente il comfort di viaggio e a ridurre l’impatto ambientale, promuovendo una visione di trasporto pubblico locale più sostenibile.