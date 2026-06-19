Nella sezione brindisina della Lega Navale Italiana è in piena attività la macchina organizzativa della XV edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona – Trofeo dell’Accoglienza, che partirà ufficialmente nella mattinata del 3 luglio 2026 (alle ore 7.40) per coprire una distanza di circa 70 miglia nautiche su percorso libero, lasciando cioè alle imbarcazioni in gara facoltà di scegliere la propria rotta. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 26 giugno.

La prima edizione della regata si tenne nel 2011, a venti anni dallo sbarco a Brindisi dei profughi albanesi e con lo scopo di ricordare e ripercorrere quella rotta con altri obiettivi e significati. La prima classificata in tempo reale riceverà il «Trofeo dell’Accoglienza», la prima classificata in tempo compensato nella classifica Over-All si aggiudicherà il Trofeo «Mirko Gallone». Previsti anche premi e trofei per le imbarcazioni iscritte alla veleggiata, classe libera, secondo le regole della Manifestazione Velica da Diporto.

E prima dello start, la sezione di via Amerigo Vespucci aprirà per due giorni le proprie porte alla città con il Villaggio della Regata: spazi espositivi, musica e gastronomia. Momento clou della vigilia della partenza sarà la tradizionale festa di benvenuto agli equipaggi che si terrà giovedì 2 luglio, alle 19.30, nel piazzale della sezione con la partecipazione delle autorità civili e militari del territorio.

La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 4 luglio, alle ore 19.30, nel Marina di Orikum – partner della Lega Navale Italiana di Brindisi – che anche quest’anno accoglierà le imbarcazioni in gara mettendo a disposizione dei regatanti e dei loro eventuali accompagnatori una struttura in continua crescita sul piano tecnico, logistico e organizzativo.

INFORMAZIONI TECNICHE – La regata Brindisi-Valona è valida per l’assegnazione del Titolo di Campione Italiano Offshore ORC e come prova del Circuito Nazionale Altura Multiscafi. Sono ammesse le imbarcazioni monoscafo e multiscafo nelle categorie ORC A, B e C, ORC Gran Crociera e MULTI2000. Le classifiche sono calcolate con il sistema ToD per le classi ORC e con il sistema ToT per la categoria MULTI2000. Le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento riceveranno coppe e premi messi in palio dagli sponsor. La regata si svolgerà nel rispetto del Regolamento di Regata World Sailing 2025-2028 e della Normativa 2026 Vela d’Altura e, per la Veleggiata, secondo il bando della Manifestazione Velica da Diporto. Il briefing degli equipaggi è fissato per giovedì 2 luglio 2026 alle ore 18:30 presso la sede LNI di Brindisi, seguito dalla Festa di Benvenuto. Il cannone della partenza suonerà venerdì 3 luglio alle 08.00.