È alto 16 metri, circondato da quattro imponenti pavoni e popolato da giraffe, cervi, rinoceronti e scimmie, il maestoso albero in Piazza Ciaia, unico nel suo genere che, insieme a nuove installazioni luminose a tema ‘animali’ distribuite nel centro storico e allo Zoosafari, andrà ad arricchire il progetto «Luci di Natale a Fasano: The World of Animals».

Ideata da Euforica APS, la cerimonia di accensione dell’albero è in programma domani, venerdì 8 dicembre, giornata dedicata alla Festa dell’Immacolata, a partire dalle ore 18; dopo i saluti istituzionali si darà il via all’accensione, tra luci e musica, che farà vivere a grandi e piccini un’esperienza indimenticabile per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Per tutta la giornata di domani, inoltre, dalle 9 alle 20 allo Zoosafari Fasanolandia, grazie a una collaborazione con Poste Italiane, gli amanti del collezionismo potranno richiedere l’annullo filatelico del francobollo del parco realizzato, insieme a delle cartoline, per festeggiare il progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”.

E non solo. Per la gioia dei più piccoli, sono in programma due eventi organizzati da Lab Communications Eventi: dalle ore 17:30 per le vie del centro cittadino si terrà la parata «Street Magic Fantasy», una street band natalizia con al seguito Topolino, Minnie, Paperino, Masha & Orso, Cenerentola, Winnie The Pooh, Pippo, Supermario, Olaf, Elsa, Mirabel, Belle & La Bestia, Spiderman, Captain America, e tanti altri personaggi per bambini. A seguire, dalle 19:30, la Notte Bianca dei Bambini con spettacoli ed attrazioni dislocati in Piazza Ciaia, Largo Chiesa Matrice, Piazza Mercato Vecchio e Portici delle Teresiane.

