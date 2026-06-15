Martedì 23 giugno il Castello Dentice di Frasso di Carovigno ospiterà un appuntamento dedicato alla riscoperta delle tradizioni legate alla Festa di San Giovanni, una delle ricorrenze più affascinanti del patrimonio culturale e popolare del Mediterraneo.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno, offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere il castello in una suggestiva atmosfera serale, tra approfondimenti storici, racconti, credenze popolari e antichi rituali legati alla cosiddetta “notte di San Giovanni”.

Il programma prenderà il via alle ore 18.00 con una visita guidata al Castello di Carovigno, un percorso che accompagnerà i visitatori alla scoperta dell’evoluzione del monumento, da fortezza medievale a prestigiosa dimora gentilizia.

Alle ore 19.30 seguirà l’incontro “La Festa di San Giovanni tra storia e leggenda”, un viaggio tra tradizioni, simboli e racconti che nei secoli hanno caratterizzato una delle celebrazioni più sentite della cultura popolare italiana.

L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e identitario del territorio, promuovendo la conoscenza delle tradizioni locali attraverso un approccio divulgativo e partecipativo all’interno di uno dei luoghi simbolo della città.

Per informazioni e prenotazioni:

379 1092451

castellodicarovigno@gmail.com