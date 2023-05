L’11,12 e13 maggio a San Pancrazio è festa per San Pancrazio. Torna puntuale, fedele alla tradizione ma con tante novità, la Festa più attesa dell’anno con un Programma di appuntamenti civili e religiosi che l’Amministrazione Comunale della città e l’Associazione Santi Pancrazio e Francesco d’Assisi hanno preparato per l’intera comunità e per quanti visiteranno la cittadina nella tre giorni.

Come tradizione la processione con il simulacro del Santo di giovedì 11 maggio (ore 19.00) darà avvio alle festività. Partenza da piazza Umberto per via San Donaci, via Matera, attraversando via Martiri di Ungheria per poi proseguire su via Caduti di Bologna, piazza Umberto, via Mazzini, via Regina Elena, via Olmi, via Giordano, via Calvario, via Castello, via Osanna, via Taranto e quindi piazza Umberto. All’arrivo in piazza l’accensione delle luminarie ed i saluti del sindaco Edmondo Moscatelli e del parroco della Chiesa Madre don Alessandro Luperto accompagnati dalla esibizione della nota violinista salentina Chiara Conte. Alle 22.00, sempre in piazza Umberto, la gioiosa e contagiosa esibizione dei QuattroXQuattro Street Band mentre nel Centro Storico si vivranno le magie e acrobazie degli Artisti di strada.

La musica sarà regina per tre giorni: le immancabili note della Banda saranno colonna sonora della festa con diversi spettacoli in piazza Umberto e nelle principali vie cittadine. Giovedì 11 sarà la volta del Concerto Bandistico Città di Conversano con tre spettacoli previsti alle 9.30, alle 11.00 ed alle 22.30. Venerdì 12, in mattinata, toccherà al Concerto bandistico Città di Francavilla e Rutigliano mentre in serata (ore 19.00) si vivrà il Gran festival della Bande, alla sua prima edizione.

I colori ed i virtuosismi degli Artisti di strada per le antiche strade del Centro ed in piazza Castello e l’accensione del luminare a ritmo di musica (21.30) saranno i tratti distintivi della seconda, centrale, giornata di Festa per San Pancrazio che culminerà alle 22.30 con lo sparo dei fuochi pirotecnici in onore del Santo in Zona mercatale-167 a cura della ditta Senatore. Sabato 13 la giornata conclusiva con l’atteso concerto di Nostalgia ’90, format musicale di risate, ricordi e canzoni che porterà indietro i ricordi di trent’anni, nel decennio sgargiante e positivo di fine millennio (22.30, piazza Umberto).

Il programma religioso di devozione a San Pancrazio ha preso avvio già lo scorso 3 maggio con una serie di appuntamenti religiosi e culturali valorizzati dalla presenza dei frati francescani della Comunità di Leverano. Venerdì 12 maggio, ricorrenza del Santo, la Celebrazione delle 18.30 in Chiesa Madre sarà guidata dal neo eletto Arcivescovo di Brindisi mons. Giovanni Intini alla sua prima festa di San Pancrazio in terra di Brindisi.

Le feste patronali sono luoghi del cuore. Non vi sono definizioni migliori per descrivere la densità di giornate all’insegna di uno stupore sempre nuovo, ogni anno, nel rivedere la propria città vestita a festa dalle scintillanti luminarie della tradizione salentina, immersa nei suoni dal vivo delle bande e dei concerti, a destreggiarsi fra bancarelle, fuochi d’artificio e momenti di comunità in piazza dove ritrovarsi, e forse, riscoprirsi figli di questa terra. Per tutte queste ragioni ogni volta «la» Festa è sempre sentita, ancor più dopo la pausa forzata dalle Normative sanitarie degli ultimi anni.

Il Programma 2023 promosso dalla Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino a guida del Sindaco Edmondo Moscatelli e dalle Associazioni dei Santi Pancrazio e Francesco d’Assisi è ricco e merita di essere vissuto in ogni suo momento.

Sorridi San Pancrazio! È festa!