Ecco tutte modifiche alla viabilità previste nei giorni delle celebrazioni dedicate ai Santi Patroni.

Queste le principali modifiche alla viabilità ordinaria:

Dalle ore 8.00 di venerdì 24 giugno alle ore 24.00 di lunedì 27 giugno l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta, eccetto autorizzati), sulle seguenti strade dell’abitato di Fasano;

• Via Monopoli (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via Olive e Via Imbriani;

• Via Imbriani (ambo i lati) nel tratto compreso tra Via Monopoli e Corso Vittorio Emanuele;

• Via Nazionale dei Trulli, su tutta l’area ricompresa tra Via Basile e Via San Nicola;

• Via San Nicola (ambo i lati), nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via Murri.

Venerdì 24 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, e comunque fino al termine del corteo religioso:

· la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere della processione lungo le seguenti strade: Largo San Giovanni Battista, Largo Seggio, Via Santa Teresa, Via Fogazzaro, Corso Perrini, Via Schiavone, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia;

· l’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade:

• Via S. Teresa (ambo i lati)

• Corso Perrini (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Fogazzaro e Via Schiavone;

• Via Schiavone (ambo i lati);

• Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Schiavone e Piazza Ciaia;

• Piazza Ciaia (intero perimetro stradale)

Sabato 25 giugno dalle ore 16.00 alle ore 20.00, è sospeso il servizio di Trasporto Pubblico Urbano, su tutto il territorio.

Domenica 26 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine del corteo religioso:

• la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere della processione lungo le seguenti strade: Largo San Giovanni Battista, Largo Seggio, Via Santa Teresa, Via Fogazzaro, Via Piave, Via San Francesco, Via Murri, Via De Giosa, Corso Garibaldi, Via Bruni, Via Adami, Via Galatola, Via Forcella, Via Mignozzi, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ciaia, Via del Balì.

• L’istituzione del divieto di sosta (con rimozione coatta) lungo le seguenti strade:

• Via Santa Teresa (ambo i lati);

• Via Fogazzaro (lato Ostuni), nel tratto compreso tra Via Giusti e Via Piave;

• Via San Francesco (ambo i lati), nel tratto compreso tra Viale Resistenza e Via C. Alberto

• Via Murri (ambo i lati);

• Via De Giosa (ambo i lati);

• Corso Garibaldi (lato Ostuni), nel tratto compreso tra Via De Giosa e Via Forcella;

• Via Bruni (ambo i lati);

• Via Adami (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Egnazia e Via Galatola;

• Via Galatola (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Adami e Via Forcella;

• Via Forcella (ambo i lati), nel tratto compreso tra Via Galatola e Via Mignozzi;

• Corso Vittorio Emanuele (ambo i lati), nel tratto compreso tra Piazza Ciaia e Via Mignozzi;

• Piazza Ciaia (intero perimetro stradale)

Lunedì 27 giugno, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e comunque fino al termine del corteo religioso:

• la sospensione temporanea della circolazione contestualmente al procedere della processione lungo le seguenti strade: Piazza Ciaia, Via del Balì, Largo Seggio, Largo San Giovanni Battista.

• Piazza Ciaia (intero perimetro stradale).

