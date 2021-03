I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, all’interno di un bar del luogo, hanno sanzionato il titolare e tre avventori per il mancato rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus Covid–19.

In particolare, costoro, non osservando le disposizioni previste dalla normativa per il contenimento dei contagi dal virus Covid–19, sono stati sorpresi all’interno del citato locale durante una festa privata con musica ad alto volume.

Contestualmente, al titolare del locale è stata intimata la chiusura dell’attività per 5 giorni.