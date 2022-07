Giovedì 14 luglio si apre ufficialmente la diciassettesima edizione del Festival dei Giochi di Ceglie Messapica. Si parte alle 19.00 da via Beato Angelico con il Corteo del Piccolo Popolo la tradizionale parata guidata dal capobanditore che tra musicisti, giocolieri e bambini percorrerà le vie del paese conducendo i partecipanti prima in Piazza Plebiscito per la storica consegna delle chiavi della città, fino ad arrivare in Piazza San’Antonio, dove la Cerimonia Inaugurale darà realmente il via alla “tre giorni di giochi”.

Traghettati dalle note di Mirko Lodedo e la narrazione di Giuseppe Ciciriello affronteremo un viaggio interculturale, a volte onirico, dove si alterneranno danzatori, acrobati, musicisti e artisti di ogni genere. Protagonisti della cerimonia saranno Alberto Cacopardi, Lilla Argentiero, Francesco Biasi, Bandarisciò, Mijikenda, Michele Ciccimarra, Francesco Bellanova, Francesca Suma, Vincenzo Baldassarre, Donatello Pentassuglia e Circo Teatro Viaggiante Pachamama.

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio il paese si trasformerà letteralmente in una piazza del gioco con più di 30 postazioni di giochi di strada oltre che ai giochi extralarge come il Biliardone umano, il Grande Tiro alla Fune, i Carrettoni e il Palo della Cuccagna. Ogni serata si concluderà con un live: ospiti di questa edizione i Chromophobia, i Mijikenda Cultural Troupe e Bogo and the Rumblers.

La partecipazione ai giochi e agli eventi è sempre libera e gratuita.

La diciassettesima edizione del Festival dei Giochi oltre che dal Comune di Ceglie Messapica è patrocinata dalla Regione Puglia, dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e dal Teatro Pubblico Pugliese.