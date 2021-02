Terzo appuntamento del Festival del libro Emergente, la rassegna letteraria che ogni giovedì alle 19.00 attende gli appassionati di lettura sulla pagina Facebook di Qui Mesagne. Questa settimana, giovedì 4 febbraio, verrà presentato il libro di Chiara De Giorgi dal titolo “Mi chiamo Elisa”, un diario di una sedicenne che racconta le emozioni e i dubbi degli adolescenti. Elisa ha sedici anni e non ha mai mangiato il pollo con le posate. Ha due fratelli e due sorelle che adora, una migliore amica e tanti progetti per le vacanze. Per capire qualcosa di se stessa, tiene un diario, in cui racconta la sua estate di avventure vissute con entusiasmo, imprevisti affrontati con delicatezza e infinite sorprese: una nuova amica a Londra, un piatto di spaghetti piccanti al mare, un viaggio in elicottero nel corso di un fine settimana in montagna e un finto appuntamento che, forse, diventerà qualcosa di più. Al termine dell’estate, sono successe così tante cose che Elisa decide di terminare l’esperimento e buttarsi con entusiasmo in tutto ciò che la sua vita di adolescente le riserva.

Alla presentazione sarà presente Chiara De Giorgi, che oggi vive a Berlino e per la casa editrice le Mezzelane lavora in qualità di editor, traduttrice e curatrice della collana “Black Moon Street”. A dialogare con l’autrice ci saranno Regina Cesta, ideatrice della kermesse, e Martina Castrignanò una giovanissima mesagnese che si è appassionata alla lettura del libro.

Il Festival del Libro Emergente è patrocinato dalla Città di Mesagne e dal Teatro Pubblico Pugliese. Main sponsor “La Cantina Sampietrana”. Non mancate!