In data 27 novembre 2024 la Segreteria provinciale della Fialc Cisal di Brindisi ha incontrato la nuova struttura manageriale della Società BRINDISI SERVIZI GENERALI, società consortile che gestisce all’interno del petrolchimico una serie di importanti attività che vanno dal Servizio Sanitario a quello Antincendio, dal Servizio Sorveglianza alla gestione e controllo delle aree cantiere per le ditte appaltatrici e altro ancora.

Ai nuovi dirigenti nominati dal gruppo Eni, Dott. Coluccino e Ing. Galante, è stato affidato l’incarico di sovrintendere le funzioni, rispettivamente, della gestione risorse umane e direzione industriale per i siti di Marghera, Ravenna e Brindisi, dove Eni detiene il capitale di maggioranza.

La Mission di questa nuova struttura è quella di uniformare la gestione e la conduzione dei servizi nei tre siti, per rendere le società più virtuose ed omologarli quanto più possibile nel rispetto, ovviamente, della peculiarità territoriale di sito.

Fialc Cisal alla luce della grave crisi industriale, durante l’incontro ha chiesto di avere ulteriori dettagli sul futuro piano industriale, in virtù dell’importante ruolo svolto sino ad a oggi da BSG ed in particolare, alla luce degli ottimi risultati raggiunti nel recente passato, anche in termini di equiparazione dei dipendenti del consorzio ai colleghi di Eni Versalis, riteniamo fondamentale rispetto le garanzie alle persone che si continui nel solco di quanto avviato da qualche anno a questa parte.

Altrettanto sarebbe giusto, in ottica di parificazione ed emulazione delle iniziative, trasferire ai siti del Nord i progetti sani e ambiziosi del consorzio di Brindisi, segno di ulteriore affezione di Eni. Questa sarebbe a nostro modesto avviso, congrua risposta alle voci di austerity che nelle ultime settimane aleggiano rispetto la ristrutturazione di cui sopra.

Pertanto, abbiamo confermato la nostra disponibilità ad incontrarci a breve per approfondire i dettagli dei nuovi piani organizzativi e le intenzioni concrete, ad oggi, non meglio comprese.

La Segreteria FIALC/CISAL