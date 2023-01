Grande successo per l’iniziativa “Prenditi cura di te” promossa dal Coordinamento Donne di Fials in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e l’Asl di Brindisi. Tantissime le donne – di età compresa tra i 25 ed i 36 anni – che hanno aderito, infatti, all’ Open Day gratuito per la prevenzione del tumore al seno, svoltosi presso il reparto di Diagnostica Senologica del DSS BR di via Dalmazia, a cura del dirigente del Servizio di Radiologia e Senologia Asl Brindisi, dr. Alessandro Galiano.

“Con questa iniziativa – afferma la responsabile del coordinamento donne FIALS Elena Marrazzi – abbiamo voluto dare concretezza al nostro impegno quotidiano, promuovendo una delle tante iniziative ed azioni di sensibilizzazione che vogliamo mettere in campo. Spiace non aver potuto soddisfare tutte le richieste che ci sono pervenute in questi giorni, ma siamo già a lavoro per individuare altre soluzioni che garantiscano una prosecuzione del progetto di prevenzione. Partiamo da questa iniziativa, ringraziando l’Asl che ci ha fornito il patrocinio e la Lilt nazionale con cui, dallo scorso ottobre, abbiamo siglato un apposito protocollo, finalizzato proprio a promuovere la prevenzione ed a mettere in campo tutte le azioni possibili per attuarla. Ci auguriamo – anzi ne siamo certi – che questa sia solo la prima di una lunga serie di iniziative, con un’attenzione sempre più rivolta al sociale. Come Fials – conclude la Marrazzi – continueremo a difendere i nostri iscritti, ma più in generale a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione”.