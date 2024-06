La FIALS esprime contrarietà e sdegno per i toni entusiastici di un Consigliere Regionale rispetto alla realizzazione dell’Ospedale Fasano-Monopoli. Un progetto – dice la Fials – che, nella sua attuale configurazione, rappresenta una minaccia per la salute dei cittadini di Ostuni e dell’intera provincia di Brindisi. La chiusura dell’Ospedale di Ostuni, che sarà implicitamente decretata dall’apertura dell’Ospedale Monopoli-Fasano, è una decisione che non può essere accettata né tanto meno celebrata con tanta leggerezza e superficialità. E non si tratta solo di una questione di servizi sanitari; è un atto di tradimento nei confronti di una comunità che ha sempre contato su questo presidio come baluardo di sicurezza e assistenza. È inconcepibile che si promuova la realizzazione di un nuovo ospedale che servirà più gli interessi dei cittadini baresi, abbandonando di fatto i brindisini a una migrazione sanitaria forzata e costosa”.

“Si tratta – prosegue la Fials – di un progetto a misura di interessi territoriali e non di bisogni reali. L’entusiasmo del Consigliere in questione ignora completamente il divario territoriale che questa operazione creerà. L’Ospedale Fasano-Monopoli sarà geograficamente più accessibile per i cittadini baresi, lasciando i brindisini a dover affrontare lunghi tragitti per ottenere cure che fino a ieri erano disponibili a pochi passi da casa. Uno scenario che evidenzia un evidente favoritismo territoriale”.

Per questo, la Fials fa un appello alla responsabilità politica e alla giustizia sociale. “È essenziale – afferma il sindacato – che le istituzioni garantiscano che le risorse sanitarie siano distribuite equamente e che la città di Ostuni non venga lasciata senza il proprio ospedale di riferimento, come inevitabilmente accadrà. Come Fials continueremo a lottare contro decisioni che mettono a repentaglio la sicurezza e il benessere della nostra comunità. L’ospedale Fasano-Monopoli è l’ospedale di Bari e della provincia di Bari e non di Fasano e della provincia di Brindisi.

COMUNICATO STAMPA FIALS