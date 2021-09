I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 34enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di Villa Castelli per danneggiamento seguito da incendio. In particolare, l’uomo, nella tarda serata del 19 settembre, per futili motivi riconducibili a dissidi privati, ha dato alle fiamme l’autovettura di proprietà del querelante. Le fiamme, domate dai passanti, hanno causato danni ancora in via di quantificazione. Il 30enne, riconosciuto dai militari in seguito all’analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e destinatario di mirate perquisizioni domiciliari, si è costituito presso la locale Stazione Carabinieri, assumendosi la responsabilità dell’evento.