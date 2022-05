Nella giornata odierna, alle ore 12:00 circa, si è sviluppato un incendio in un’area esterna degli impianti ubicati in Strada per Fiume Piccolo.

L’incidente è avvenuto durante attività di manutenzione della raffineria, che era ferma.

Le procedure di sicurezza e di spegnimento incendio sono state perfettamente attuate da tutto il personale che ha dimostrato grande responsabilità e professionalità; l’incendio è stato spento in poco tempo e non c’è stata nessuna problematica per il personale presente in stabilimento.

L’azienda sta lavorando per fare in modo di ripristinare il danno e completare gli interventi di manutenzione al fine di fare ripartire l’impianto nel più breve tempo possibile.

COMUNICATO STAMPA

SRB SpA