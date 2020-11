L’Infopoint di Castello Imperiali ha ottenuto il finanziamento regionale per il potenziamento dei servizi di promozione e informazione turistica di Francavilla Fontana.

Se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, da dicembre entrerà in vigore un ampliamento dell’orario di apertura dell’ufficio dalle 9.00 alle 22.00 in tutti i fine settimana, sino al prossimo 15 gennaio. Ad accogliere i visitatori e a guidarli in accurate visite guidate di Castello Imperiali ci saranno tre guide professionali con competenze linguistiche in italiano, inglese e francese.

Il potenziamento riguarderà anche la comunicazione. In particolare, si implementerà lo storytelling del territorio e della comunità francavillese sui canali social dell’Infopoint e saranno realizzati nuovi materiali cartacei per raccontare la storia e le tradizioni cittadine.

Il progetto prevede, infine, la realizzazione di visite guidate sul territorio cittadino e un appuntamento dedicato all’enogastronomia locale.

“Abbiamo portato a casa un finanziamento che ci consentirà di proseguire nella promozione del territorio – dichiara l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – siamo consapevoli che il buon esito del progetto è indipendente dalla nostra volontà, ma riteniamo che il clima di incertezza non debba rappresentare un alibi per non progettare. In questi mesi il nostro Infopoint, orfano di Sandro Rodia, ha continuato a lavorare incessantemente, producendo una mole interessante di contenuti sui canali social che ha consentito a Francavilla Fontana di diventare il secondo profilo più seguito nella rete degli infopoint regionale. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente lavorano con cura per far conoscere Francavilla Fontana in contesti sempre più ampi.”

Comune di Francavilla Fontana