“Oggi ho firmato, con il presidente Nando Marino, la convenzione tra il Comune di Brindisi e l’Ati con capofila la New Basket Brindisi per la realizzazione e la gestione della New Arena; un palazzetto che sarà il più importante del Mezzogiorno. Questo atto arriva in un momento storico per il basket brindisino, alla vigilia della semifinale per il titolo di Campione d’Italia.

La New Arena non sarà solo sport ma anche un’importantissima infrastruttura per concerti ed eventi culturali, e renderà Brindisi sempre più attrattiva.

I ringraziamenti vanno alla Regione per il finanziamento PIA, alla società New Basket per aver creduto in questo progetto in un periodo così difficile, alla struttura amministrativa per l’importante lavoro svolto.

Adesso non vediamo l’ora di poter entrare nel nuovo Palaeventi. L’appuntamento è per il 2023!”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.