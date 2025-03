Firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra Questura, Consorzio ATS BR1, Comune di Brindisi e Comune di san Vito dei Normanni per l’erogazione di servizi che interessano i cittadini non comunitari presenti sul territorio dell’Ambito.

E’ questo il risultato di un percorso avviato dallo Sportello Immigrazione del Consorzio e la Polizia di Stato, che hanno condiviso la necessità di favorire un migliore e più agevole rapporto tra i cittadini stranieri e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi, con particolare attenzione alle pratiche amministrative e all’erogazione di servizi d’informazione e consulenza previste dalla normativa attualmente in vigore, fornendo, anche attraverso l’impiego delle moderne tecnologie, un servizio informatico e di assistenza sempre più efficace, efficiente e rapido.

In quest’ottica, con il coinvolgimento dei servizi dei Comuni di Brindisi e di San Vito dei Normanni è possibile, per la prima volta, sperimentare un lavoro di rete finalizzato all’erogazione di informazioni e all’assistenza ai cittadini stranieri presenti sul territorio di Brindisi. Si tratta di un passo importante per promuovere percorsi di integrazione delle persone migranti che migliorino sempre di più la qualità delle relazioni tra istituzioni, cittadini e stranieri.

Il protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, dal Questore della provincia di Brindisi, dott. Giampietro Lionetti, dal Sindaco di San Vito dei Normanni, dott.ssa Silvana Errico e dal Presidente del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR 1, dott. Angelo Roma.

COMUNICATO STAMPA QUESTURA DI BRINDISI