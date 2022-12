La Flai (Federazione lavoratori agroindustria) Cgil di Brindisi si avvia al suo VIII Congresso Territoriale.

La categoria arriva a questo momento dopo aver concluso le numerose assemblee nei Comuni del territorio e nei posti di lavoro per illustrare i due documenti che sono base di discussione del XIX Congresso della CGIL e che contengono le analisi degli eventi che stanno condizionando la vita e il futuro delle persone in un contesto difficile come quello attuale in questo Paese.

Nel corso dei lavori di ogni singola assemblea sono stati eletti delegate e delegati, che rappresenteranno gli iscritti dell’VIII Congresso della Flai provinciale di Brindisi.

Si terrà Giovedì 15 Dicembre a Villa Reale (Francavilla Fontana) con inizio alle 9.

Di seguito il programma dei lavori.

Ore 9: insediamento Presidenza e nomina delle Commissioni.

Ore 9.30: Relazione del Segretario Territoriale uscente Cosimo Della Porta sul tema “Pace, Diritti, Legalità, Ambiente”.

Ore 10: Saluto degli invitati e degli ospiti.

Ore 11: Dibattito.

Ore 13: Pausa pranzo.

Ore 14.30: Conclusioni del Segretario Generale Nazionale Flai Cgil Giovanni Mininni.

Ore 15.30: Adempimenti Congressuali.

Interverranno:

• Antonello De Nuzzo Sindaco Città di Francavilla Fontana

• Antonio Gagliardi Segretario Generale Flai Puglia

• Antonio Macchia Segretario Generale Cgil Brindisi

COMUNICATO STAMPA FLAI-CGIL BRINDISI