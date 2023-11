Il Prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, ha presieduto, stamane in Prefettura, unitamente al Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, Giuseppe Albanese, una riunione finalizzata a fare un punto di situazione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con il PNRR nell’ambito delle missioni a titolarità del Ministero dell’Interno (piccole e medie opere e rigenerazione urbana) di cui i Comuni sono i Soggetti attuatori, al fine di poter garantire il rispetto delle tempistiche previste dal citato Piano.

Alla riunione hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della provincia ed i referenti tecnici, oltrechè i componenti del Presidio Territoriale Unitario istituito il 28 aprile 2023 in forza del protocollo d’intesa del 20 ottobre 2022 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità da parte dei Soggetti attuatori – con i quali è stata finora intrattenuta una costante interlocuzione – di proseguire con la massima celerità nell’alimentazione del sistema di monitoraggio ReGis.

L’incontro ha costituito proficua occasione per un confronto sulle problematiche di carattere operativo riscontrate a livello locale e, nel contempo, ha consentito di mettere a fattore comune le esperienze maturate e le misure già messe in atto per superare alcune difficoltà tecniche.

In esito all’incontro, il Prefetto e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, nel ribadire la massima disponibilità del Presidio Territoriale Unitario per il supporto ai Soggetti attuatori, hanno evidenziato l’importanza di continuare nel fattivo percorso di collaborazione volto a garantire la tempestiva realizzazione delle progettualità.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI