“La lettera che i sindaci di Brindisi e Lecce hanno inviato al Governo con cui richiedono l’attivazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per le due città, riapre un dialogo stimolato da fitte interlocuzioni a tutti i livelli istituzionali del MoVimento 5 Stelle, con il determinante supporto di portavoce nazionali ed europarlamentari, che avremo modo di ringraziare per l’attenzione sempre dimostrata nei confronti del territorio.

Un lavoro continuo e incessante accomunato da un unico obiettivo: l’amore per la nostra città e la necessità dell’arrivo di fondi straordinari per risollevare il territorio”.

Così i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di Brindisi, Gianluca Serra, Tiziana Motolese e Paolo Antonio Le Grazie.

“La richiesta di attivazione del CIS Brindisi-Lecce – continuano i 5 Stelle – è solo l’inizio di un percorso il cui esito è tutt’altro che scontato, poiché esistono ancora criticità, quali le fonti di finanziamento che il Ministero del Sud dovrà individuare e la fase purtroppo embrionale di molti progetti presentati. Nodi che siamo pronti ad affrontare e a sciogliere con spirito collaborativo. Come abbiamo sempre affermato, la nostra vuole essere un’opposizione positiva e costruttiva che, di fronte ad un’occasione irripetibile come questa, segnala problemi e criticità da superare insieme, per amore della nostra comunità” concludono.

MoVimento 5 Stelle Brindisi