Dopo il successo dell’edizione 2021, anche quest’anno la Associazione Le Colonne propone il Campus estivo per i più piccoli con due nuovi appuntamenti che si terranno nel mese di giugno.

Martedì 21 e mercoledì 22 Forte a Mare ospiterà, infatti, il Campus dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni. Due giornate di laboratori che intratterranno i giovanissimi partecipanti con attività pensate per loro e mirate ad imparare divertendosi. I laboratori sull’araldica e sui graffiti, il laboratorio “Guardastelle” e l’attività relativa ai circuiti elettrici programmati per questi due incontri avranno luogo dopo la visita guidata del Castello e del Forte seguendo un percorso a misura di bambino che permetterà di ammirare la bellezza del sito e conoscerne la storia.

Per richiedere informazioni chiamare al numero 3792653244 o inviare una mail a segreterialecolonne@gmail.com (specificando nell’oggetto “Campus giugno”).

La prenotazione può avvenire compilando il seguente modulo Google:

https://forms.gle/aUK7MsTUw7Hjj7MX9