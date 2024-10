Il gruppo consiliare di Forza Italia ha incontrato alcuni operatori sanitari per affrontare problematiche legate ai problemi della sanità pubblica brindisina.

Il quadro che ne è emerso è decisamente preoccupante, nonostante la ufficializzazione – nelle ultime ore – della creazione di una Unità operativa complessa per la Radiologia Interventistica nel Perrino. Del resto, Forza Italia aveva lanciato l’allarme in più occasioni e sorprende la posizione assunta solo adesso, con anni di ritardo, da consiglieri regionali della maggioranza di centro sinistra della Regione Puglia che hanno assistito inermi allo sfascio della sanità pubblica pugliese.

Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, i problemi legati al sovraffollamento dipendono in larga misura dalla carenza di personale medico e dall’assenza di personale amministrativo per il disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative.

Nel “Perrino”, poi, confluiscono anche le richieste di intervento che in passato venivano processate dagli altri pronto soccorso della provincia.

Per quanto riguarda le cure oncologiche, è sin troppo evidente che l’ambulatorio di oncoematologia ha spazi insufficienti per contenere tutti i pazienti che vi fanno ricorso in day hospital (quasi sempre accompagnati da un parente) e poi si rende quanto mai necessario attivare un nuovo macchinario di radioterapia. Le risorse per intervenire (8 milioni di euro) ci sono e non si comprende il motivo per cui ci sia ancora da attendere, a discapito delle aspettative dei cittadini.

Particolare preoccupazione, poi, è stata espressa dai consiglieri di Forza Italia in riferimento all’annoso problema delle liste di attesa, con la corsia preferenziale di cui continua a godere la sanità privata, a discapito dei cittadini più fragili che non possono permettersi di farne ricorso.

Infine, l’ex ospedale Di Summa, per il quale è disponibile un primo finanziamento di sette milioni di euro per la ristrutturazione di una delle palazzine. Anche in questo ci sono ritardi ingiustificabili.

A fronte di una situazione complessivamente così grave, il gruppo di Forza Italia esprime forti preoccupazioni che saranno trasferite al Sindaco ed al gruppo consiliare regionale di Forza Italia per le iniziative da assumere, sulla base dei rispettivi ruoli.

Nicola Di Donna per il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Brindisi