Per l’ennesima volta siamo costretti a riscontrare le prese di posizione del consigliere Roberto Quarta il quale fa molta confusione tra il presidente di una commissione consiliare ed un assessore. I compiti di ciascuno sono ben chiari sul Tuel e sullo Statuto comunale, ma è sufficiente ribadire che non esiste la possibilità di trasformarsi in un assessore-ombra per fare politica al servizio dei cittadini, a volte contattando direttamente soggetti erogatori di servizi.

Il caso-Quarta, poi merita anche una lettura politica visto che chi si ostina a definirsi “consigliere di maggioranza” deve assumere comportamenti conseguenti in termini di condivisione di un progetto politico. E invece assistiamo ad attacchi quotidiani sulla stampa ed a tentativi di far mancare il numero legale. Atteggiamenti non più tollerabili, quantomeno da parte.nostra.

Il gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi