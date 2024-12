Alle soglie del nuovo anno, come di consueto, una delegazione di giovani guidati da Donato Maggi, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Brindisi, si dimostra ancora una volta a sostegno delle famiglie più in difficoltà, effettuando una donazione di generi alimentari presso la Parrocchia Spirito Santo (quartiere Sant’Angelo), alla presenza di Don Pierino che ha espresso un sentito ringraziamento ai tanti giovani per lo spirito solidale e l’atto di generosità.

Iniziative importanti che il movimento giovanile di Forza Italia ha scelto di portare avanti, per fornire un aiuto concreto ai più fragili e regalare un sorriso anche in questi giorni di festa – conclude Maggi – con l’augurio e la speranza di un nuovo anno ricco di serenità.