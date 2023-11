“Una buona notizia per il percorso di potenziamento infrastrutturale del porto di Brindisi su cui lavoriamo da tempo”, ha detto il deputato azzurro e commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis. “È un momento importantissimo per il porto di Brindisi, interessato da notevoli interventi: le risorse ci sono, le opere si stanno realizzando e bisogna continuare su questa linea. In questo contesto potenziare il sistema portuale significa rendere Brindisi assolutamente centrale ed è questo l’obiettivo da perseguire con la determinazione che abbiamo avuto fino ad oggi con il Sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante e con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Patroni Griffi”.

La splendida sinergia messa in atto dall’onorevole Mauro D’Attis, che già durante la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna, era stato capace di far intervenire a Brindisi il sottosegretario Ferrante e il ministro Pichetto Fratin su temi nodali legati allo sviluppo del porto del capoluogo messapico, oggi trova la sua massima realizzazione con la conclusione della procedura di Gara per il banchinamento della Colmata (ex British Gas) di Capobianco e la procedura di gara per la rifunzionalizzazione del Bacino Alti Fondali di Manfredonia. Due interventi strategici, di un importo complessivo di 186 milioni di euro rivenienti dai fondi Pnrr.

L’infrastrutturazione dell’intera piattaforma restituirà al porto di Brindisi un’area ad oggi non utilizzabile ed inutilizzata per decenni. Inoltre è opportuno evidenziare che la nuova banchina, rientra all’interno della Zes Adriatica perimetrata come Zona franca doganale interclusa: uno spazio che consentirà l’esenzione dalle imposte doganali relative al transito delle merci in entrata e in uscita. Si tratterebbe del secondo punto franco doganale italiano dopo quello di Venezia. Finalmente Brindisi sta emergendo tra le città più ambite tra gli investitori internazionali. Indubbiamente avere un parlamentare locale che tanto si sta spendendo nel panorama nazionale, amplifica la portata e l’importanza strategica della nostra città. Una politica locale che finalmente, dopo anni di torpore e miopia, diventa un faro per l’intero territorio.

