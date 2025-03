La FP CGIL di Brindisi denuncia con forza le gravi carenze organizzative e l’evidente assenza di una programmazione efficace da parte dell’ASL Brindisi, emerse chiaramente durante l’emergenza verificatasi nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2025 presso l’Ospedale Perrino.

Nel caso di specie è accaduto che a causa di una falla organizzativa: nel momento critico dell’emergenza, il reperibile della Direzione Sanitaria è risultato completamente irreperibile, mentre il reperibile della Farmacia Ospedaliera non è nemmeno previsto nell’organizzazione dell’ASL, abbandonando di fatto il personale in servizio senza alcun supporto istituzionale. Inoltre, il farmaco coagulante salvavita non era disponibile nella struttura brindisina, rendendo necessario un trasferimento urgente dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

La FP CGIL Brindisi denuncia con forza le inaccettabili carenze di programmazione dell’ASL BR. L’assenza di una pianificazione adeguata del fabbisogno farmacologico, la mancata definizione di protocolli efficaci per le emergenze e l’inefficace organizzazione del sistema di reperibilità rappresentano criticità strutturali che mettono a rischio la sicurezza dei pazienti e sovraccaricano ulteriormente il personale. È inconcepibile che un ospedale hub come il Perrino possa trovarsi sprovvisto di farmaci salvavita per emergenze prevedibili e che le figure apicali risultino irraggiungibili proprio quando il loro intervento sarebbe determinante.

È intollerabile che ancora oggi la sicurezza dei pazienti e degli operatori sia affidata esclusivamente alla responsabilità individuale e alla straordinaria dedizione dei lavoratori.

Un ringraziamento sentito va alla neurologa, agli infermieri del reparto di Neurologia e ai medici e infermieri del Pronto Soccorso e della Rianimazione, che con grande spirito di sacrificio hanno evitato esiti ben più gravi.

La FP CGIL Brindisi preannuncia che nei prossimi giorni denuncerà ulteriori gravi criticità presenti nella ASL BR, che ledono il diritto dei cittadini di avere “Le migliori cure possibili”.

FP CGIL