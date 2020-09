Da giovedì 10 settembre prenderà il via a Francavilla Fontana la seconda edizione del festival “Le strade dei libri” promosso dal Circolo Arci Le Radici e le Ali e sostenuto da Il Nuovo Posto delle Favole, progetto di Armamaxa teatro realizzato nell’ambito di Periferie al Centro, e con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana.

Da giovedì 10 a sabato 12 settembre Castello Imperiali ospiterà racconti, libri, illustrazioni, teatro, incontri con autori e momenti di riflessione con operatori del mondo dell’infanzia.

Si comincerà giovedì 10 settembre alle ore 17.30 con “Parole di latte”. Il laboratorio si rivolge a bambini e bambine tra i 2 e i 5 anni ed ai loro genitori. Si proseguirà alle 18.30 con un incontro per operatori della relazione di cura con Francesco Paolo Romeo, psicopedagogista e Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Taranto.

Venerdì 11 settembre alle 17.30 e in replica alle 18.30 si terrà il recital “Iole girasole e i prati in fiore” di Gianluigi Cosi con Paola Giglio. Lo spettacolo si rivolge a bambini e bambine da 3 a 7 anni. In serata, alle 20.00, sarà di scena “Ilio” narrazione musicata dell’Iliade di Omero a cura di Piero Santoro (fisarmonica) e Giuseppe Ciciriello (voce narrante).

Sabato 12 settembre alle 17.30 appuntamento con Mauro Scarpa che animerà il laboratorio a cura di Zoo libri “Chi l’ha detta?” rivolto a bambini e bambine da 4 a 8 anni. Alle 18.30 sarà la volta di “Emme come” a cura di Read Red Road rivolto a ragazze e ragazzi da 8 a 11 anni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare con un messaggio whatsapp il numero 347 736 1740.

Comune di Francavilla Fontana