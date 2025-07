Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato nell’ultimo Consiglio Comunale con cui si dimostra la sostenibilità delle spese effettuate dall’ente durante l’esercizio economico-finanziario. Questo atto, che deve essere adottato obbligatoriamente entro il mese di luglio, ha sbloccato l’utilizzo dell’avanzo che consente l’avvio di nuovi investimenti per più di 4,3 milioni di euro.

“L’approvazione degli equilibri – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – dimostra la correttezza della gestione del bilancio e ci consente di sbloccare le risorse presenti nell’avanzo libero per dare il via ad una serie di interventi che riguardano lavori pubblici, cultura, attività produttive, agricoltura, ambiente e urbanistica. Siamo già al lavoro per utilizzare al meglio gli stanziamenti che abbiamo previsto per dare concretezza all’azione amministrativa.”

La quota più rilevante degli investimenti, tra parte corrente e parte capitale, riguarda il settore dei lavori pubblici con circa 3 milioni di euro destinati principalmente alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (700 mila euro), manutenzione straordinaria di Castello Imperiali (300 mila euro), interventi sulla viabilità della zona PIP (100 mila euro), progettazione della messa in sicurezza definitiva dell’ex discarica di Feudo Inferiore (150 mila euro), recupero dell’ex casa del custode in Villa Comunale (100 mila euro), completamento area verde in via Argentina (100 mila euro), realizzazione parcheggio nell’ex Fiera (100 mila euro), realizzazione interventi previsti dall’aggiornamento del PEBA (138 mila euro), spostamento del tronco fognario di via Pisacane (100 mila euro), realizzazione degli spogliatoi al servizio dell’area sportiva nelle scuole Collodi e Falcone e Borsellino (25 mila euro), allestimento del teatro comunale di via Madonna delle Grazie (26 mila euro) e potenziamento della pubblica illuminazione (25 mila euro). A questi si aggiungono le somme per i cofinanziamenti nel caso in cui il Comune dovesse vincere i bandi a cui ha candidato i progetti per l’ex tensostatico e per l’ostello nell’ex fiera (470 mila euro) e per l’aggiornamento prezzi da riconoscere ad alcune ditte che stanno eseguendo i lavori (650 mila euro).

“Gli equilibri – prosegue l’Assessora al Bilancio Eleonora Marinelli – dimostrano che il bilancio è sano, senza debiti privi delle necessarie coperture o situazioni in cui le spese sono superiori alle entrate. Questo provvedimento è preceduto da una analisi approfondita delle entrate e delle spese per verificare la qualità dei flussi finanziari. L’esito è positivo nonostante la continua diminuzione dei trasferimenti statali.”

Con le somme restanti saranno finanziati, in particolare, nuovi interventi di bonifica nell’agro (20 mila euro), il potenziamento delle foto trappole (20 mila euro), lo smantellamento del distributore di carburante in disuso di via Barbaro Forleo (100 mila euro), l’assunzione di personale a tempo determinato di agenti della Polizia Locale da impiegare nei prossimi mesi (25 mila euro), le spese per eventi e manifestazione da realizzare sino alla fine dell’anno (388 mila euro), la nuova edizione del bilancio partecipato (50 mila euro) e l’acquisto di alberi di ulivo resistenti alla xylella (20 mila euro).

“In questi anni – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo assistito ad una progressiva riduzione delle risorse trasferite dallo Stato a favore degli enti locali. A pagarne le conseguenze sono i cittadini. Il paradosso che stiamo vivendo è che è più semplice costruire una nuova scuola che non garantire la manutenzione ordinaria. È il frutto di una logica lontana dalle reali esigenze della cittadinanza e che necessiterebbe di una riflessione più approfondita con il coinvolgimento diretto degli enti locali. Tra mille difficoltà oggi siamo in grado di reggere all’onda d’urto dei maggiori costi e a gestire i servizi essenziali che la Costituzione ci affida. Per questa ragione vorrei esprimere un ringraziamento all’Ufficio ragioneria per il lavoro che porta quotidianamente avanti, spesso in silenzio, trattandosi di materia tecnica ostica anche per la parte politica.”

