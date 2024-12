190 posti a sedere, un palco e ambienti attrezzati per le esigenze dello spettacolo dal vivo, una sala priva di barriere architettoniche. È questa l’immagine del nuovo Teatro comunale di Francavilla Fontana che ha preso vita nella struttura adiacente al plesso Virgilio del Primo Istituto Comprensivo.

“La trasformazione di questo luogo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – dà valore ad un’esperienza di governo. Qui nasce un teatro che potrà accogliere spettacoli, confronti e stimolare la crescita culturale della comunità.”

Il teatro entrerà in funzione a breve e sarà a disposizione di scuole, associazioni, enti e produzioni teatrali. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento che ne disciplina l’utilizzo e, nelle prossime settimane, sarà adottata la delibera con le tariffe per la concessione. La gestione è stata affidata alla Scuola Musicale Comunale.

“I lavori nel teatro – prosegue l’Assessora ai lavori pubblici Annalisa Toma – hanno consentito un recupero integrale della struttura e la realizzazione di nuovi servizi igienici, camerini e di tutto l’occorrente per lo spettacolo dal vivo.”

Sono in arrivo ulteriori novità per questo neonato teatro. Con la variazione approvata nel Consiglio Comunale dello scorso 29 novembre è stato deliberato uno stanziamento di 100 mila euro per la sistemazione dell’area antistante.

“Per la nostra Città – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è importante poter contare su uno spazio che integri l’offerta del Teatro Italia con incontri, rassegne e musica. Un teatro dove potranno trovare casa i giovani, le associazioni del territorio e che può diventare un’occasione di crescita culturale ed economica. Una sfida affascinante che coinvolge tutta la nostra comunità.”

I lavori hanno consentito anche il recupero dell’ala attigua al palcoscenico che era stata oggetto di incendio, la sostituzione degli infissi, il completamento degli impianti e la sostituzione della caldaia.

Comune di Francavilla Fontana