Cambio di vertice a Francavilla Fontana per Forza Italia. Il consigliere comunale Alessio Curto è stato nominato nuovo coordinatore cittadino, subentrando a Tommaso Attanasi, a cui va il ringraziamento del partito per il lavoro svolto con dedizione e impegno fino ad oggi.

“Ringrazio Tommaso Attanasi per il contributo offerto al nostro partito e per aver guidato Forza Italia a Francavilla Fontana in un periodo significativo per la comunità politica locale – ha dichiarato la coordinatrice provinciale Laura De Mola. – Alessio Curto avrà ora il compito di portare avanti il lavoro di consolidamento del partito, valorizzando la nostra presenza sul territorio e rafforzando il rapporto con la cittadinanza.”

La nomina di Alessio Curto, figura di spicco nell’amministrazione locale, rappresenta un ulteriore passo verso il radicamento di Forza Italia nelle realtà comunali, confermando la volontà di essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Il commissario regionale Mauro D’Attis ha ratificato la nomina, augurando al nuovo coordinatore cittadino un proficuo lavoro.

“Il nostro obiettivo – conclude De Mola – è continuare a costruire una squadra forte e coesa, in grado di interpretare al meglio le sfide del momento e guardare con ottimismo al futuro politico del nostro territorio.”