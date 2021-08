Nei giorni scorsi si è insediata ufficialmente la Consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale della Città di Francavilla Fontana.

Nel corso del primo incontro, a cui hanno preso parte i delegati delle Associazioni e i professionisti che hanno aderito alla manifestazione d’interesse per entrare a far parte dell’organo, Salvatore Madaghiele è stato eletto presidente all’unanimità.

“Ringrazio tutti per la fiducia riposta nella mia persona. La Consulta – dichiara il Presidente della Consulta Salvatore Madaghiele – sarà da subito al lavoro per supportare le iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale sul tema della mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Ci concentreremo in particolare sul PUMS e ci sforzeremo di presentare le istanze e le osservazioni della cittadinanza. Perché la strada è di tutti, a partire dal più fragile.”

Con l’elezione del Presidente Madaghiele dell’Associazione ASD Team Fuorisoglia si completa la composizione della Consulta che per i prossimi due anni sarà composta da Sara Birtolo (Le Radici e le Ali Arciragazzi), Angelo Benvenuto (Urban Runner), Marco Capuano (APS Camminamenti) e il tecnico Ing. Angelo Sgura.

Alla Consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale spetterà il compito di interloquire con l’Amministrazione Comunale sulle scelte che riguarderanno il futuro della mobilità cittadina, raccogliendo le istanze e i suggerimenti provenienti dalla cittadinanza.

“La Consulta – dichiara l’Assessore alla mobilità sostenibile Sergio Tatarano – ospita i rappresentanti delle associazioni e gli esperti del settore sensibili al tema della mobilità. L’organo, che si è insediato in un momento cruciale per l’approvazione del PUMS, farà da anello di congiunzione tra Amministrazione Comunale, apparato tecnico e cittadinanza. Il lavoro della Consulta sarà centrale anche nella definizione del piano della mobilità ciclistica e nell’individuazione di soluzioni innovative per mettere in sicurezza i tragitti casa-scuola per le bambine e i bambini francavillesi.”

I membri eserciteranno la propria funzione a titolo gratuito.

Comune di Francavilla Fontana