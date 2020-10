Il bilancio partecipato fa ufficialmente il suo esordio nel Comune di Francavilla Fontana.

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre il Sindaco Antonello Denuzzo e l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano hanno presentato alla cittadinanza l’Avviso Pubblico che avvia la procedura per la presentazione delle proposte progettuali.

Il bilancio partecipato è uno strumento di condivisione e partecipazione dal basso al governo della Città. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice e consiste nell’assegnazione di una quota del bilancio dell’Ente alla gestione diretta della cittadinanza che, oltre ad avanzare delle proposte progettuali, è chiamata anche a scegliere quali proposte realizzare in concreto.

Chiunque sia interessato avrà tempo sino al prossimo 23 ottobre per presentare osservazioni, proposte e progetti che verranno sottoposti all’esame dell’Amministrazione Comunale.

Ammontano a 50 mila euro i fondi messi a disposizione per la realizzazione di progettualità che potranno riguardare: arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuola e infanzia, sport e benessere, viabilità e mobilità dolce.

“Arriva anche a Francavilla Fontana un meccanismo democratico che ha dato risultati straordinari in altre realtà (30 in Italia) consentendo alla cittadinanza di presentare progetti, ma anche di votarli – dichiara l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano – Il budget di partenza è già notevole e potrà crescere di anno in anno, così come ci auguriamo cresca la consapevolezza di ogni francavillese. Perché la democrazia è anzitutto un processo di responsabilizzazione.”

I progetti ritenuti ammissibili saranno successivamente riproposti alla cittadinanza che dovrà scegliere quali realizzare.

“L’introduzione del bilancio partecipato rappresenta una sfida per la nostra Città – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – tutti i francavillesi per la prima volta hanno la possibilità di esprimersi sulla destinazione di una somma rilevante del bilancio cittadino. Si tratta di un esercizio di democrazia e, allo stesso tempo, di una assunzione di responsabilità nei confronti dei beni pubblici.”

La scheda di partecipazione e le modalità per la presentazione della documentazione sono indicate sul sito internet istituzionale www.comune.francavillafontana.br.it.

Comune di Francavilla Fontana