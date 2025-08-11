August 11, 2025
L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico per il soggiorno climatico rivolto alle persone autosufficienti con almeno 65 anni d’età.

Il soggiorno, che si svolgerà nella seconda metà di settembre e si svilupperà in 10 giorni e 9 notti con pensione completa, si terrà ad Ischia Porto in una struttura alberghiera dotata di terme e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Il costo complessivo per ogni singolo partecipante, grazie alla quota di ripiano applicata dall’Amministrazione Comunale, è di 485 euro.

“Dopo i centri estivi rivolti ai più giovani – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – con questo bando sosteniamo le attività delle persone anziane. L’obiettivo che stiamo perseguendo in questi anni è promuovere il più possibile l’inclusione sociale, intesa come coinvolgimento attivo della cittadinanza, per essere più consapevoli dell’importanza della cura dell’altro.”

Il bando è rivolto a 50 cittadini residenti a Francavilla Fontana ed è aperto anche alla partecipazione dei coniugi di persone con più di 65 anni, ma che abbiano compiuto almeno 60 anni d’età.

“Il soggiorno climatico – conclude l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – è stato pensato per la cura, il benessere psicologico e sociale. Grazie a questa misura puntiamo ad accrescere l’inclusione delle persone anziane. Per questa ragione abbiamo deciso di dare precedenza alle richieste presentate da persone che vivono da sole.”

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 29 agosto. Ogni domanda dovrà essere corredata da attestazione ISEE in corso di validità, certificato medico attestante l’idoneità a partecipare al soggiorno climatico, eventuale certificato medico per cure termali e copia del documento di riconoscimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820404.

