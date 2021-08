Proseguono le iniziative di “Una Città per sognare”, la rassegna di eventi rivolta a ragazze, ragazzi, bambine e bambini.

Si comincerà all’insegna del teatro con “Una storia che non sta né in cielo né in terra” della compagnia Burambò, in scena mercoledì 25 agosto nell’atrio di Castello Imperiali alle 19.00 e in replica alle 21.00.

L’attrice Daria Paoletta, autrice e protagonista dello spettacolo, racconta la vita di un paese di mare della Puglia ai tempi in cui le donne usavano portare i capelli raccolti e le spalle avvolte in scialli neri. Talvolta il passato si riscopre essere presente: i vicoli del paese, dove risuonano le voci delle comari che sanno tutto di tutti; Marionna e Cataldo, i protagonisti, si sposano giovani, inesperti della vita, vivono in pieno il conflitto esistenziale di aderire alla volontà degli altri prima ancora che alla propria; la lotta della vita che cerca di prevalere sulla morte; l’amore, vincitore di ogni avversità umana. E poi, l’arrivo delle sirene, seducenti ma ambigue, concede alla storia il fascino tipico delle intriganti figure mitologiche.

Una fiaba, tratta da “La sposa sirena di Italo Calvino”, che racconta del mare della Puglia, di un piccolo paese, delle tradizioni popolari e di ammalianti sirene. Lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 6 anni in su. L’ingresso è libero con prenotazione via Whatsapp al 347 736 1740 (Margherita).

Una Città per sognare proseguirà domenica 29 agosto in piazza Giovanni XXIII dalle 19.30 con “Storie al chiar di luna”.

L’iniziativa, a cura delle Radici e le Ali Arciragazzi in collaborazione con Il circo della Farfalla, ripropone in una delle piazze più suggestive di Francavilla Fontana una serata di racconti, musica e danza sotto le stelle. Seduti su plaid e coperte, alla luce di lanterne e candele, adulti, bambine e bambini potranno immergersi nelle storie narrate e messe in scena da attori, ballerini e musicisti.

Anche in questo caso la partecipazione all’evento è gratuita. Per informazioni è possibile contattare via Whatsapp il numero 347 736 1740 (Margherita).

“Una Città per sognare” è a cura dell’associazione Le Radici e Le Ali Arciragazzi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Francavilla Fontana e in partnership con il Circo della Farfalla, Urban Runner, APS Camminamenti Puglia e Centro Ippico Argentone.

Francavilla Fontana