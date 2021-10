La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica la conferma di Francesco Ferrienti, ala grande/pivot di 200 cm per 105 kg, nel roster che disputerà il campionato di Serie C Silver.

“Ferro” negli ultimi due anni è tornato a vestire la maglia della Dinamo, dopo essere stato un punto di riferimento per 3 stagioni consecutive, dal 2015 al 2018, rendendosi protagonista delle due promozioni conquistate in quegli anni, trascinando la squadra dalla Prima Divisione alla Serie D.

Il palmares dell’atleta classe 1981 non ha certamente bisogno di commenti aggiuntivi: A2 con Ragusa e Capo d’Orlando, B1 con Trento, Matera, Rieti e Potenza, per poi tornare a “dominare” in Puglia con le maglie di Francavilla, Nardò, Assi Brindisi e per ultima proprio la Dinamo.

I traguardi conquistati con la società brindisina hanno lasciato un segno indelebile, in Francesco quanto nei soci e dirigenti della Dinamo, tanto da creare un fortissimo legame di rispetto e amicizia che si è manifestato anche nel ritorno del novembre 2019, con l’aggiunta in corso, che ha permesso alla squadra biancoblu di partecipare alla bagarre per conquistare uno dei primi 4 posti in classifica della Serie C Silver, prima che la stagione venisse interrotta per la pandemia.

La simpatica dichiarazione di Francesco Ferrienti: “Dopo tutti questi anni non so ancora perché ancora mi si annunci… oramai più che un giocatore sono diventato parte dell’arredo del PalaZumbo. Posso solo dire che sono nuovamente felice di far parte di questo gruppo, pronto per una nuova stagione con la speranza di tornare a giocare e vivere (e partecipare alle goliardiche cene offerte dalla società) come si faceva prima della pandemia!”

Il pensiero del General Manager Dario Recchia: “Ferro oltre ad essere ormai un punto fermo all’interno della nostra squadra è un leader assoluto dentro e fuori il rettangolo di gioco. La sua esperienza, unita alla sua solarità, saranno un upgrade per tutto il gruppo e per i tanti under che giocheranno quest’anno nella prima squadra”.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi