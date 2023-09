Ci risiamo, non c’è pace tra gli ulivi… è di poco fa il comunicato del Commissario Prov.le Caroli con il quale si manifesta la sua volontà di chiudere i 4 circoli di FdI presenti a Brindisi per darne vita ad uno solo.

Orbene chi segue le vicende politiche della città ed in particolare quelle legate a FdI sa bene qual è stata (e sarà) la posizione del Circolo Atreju in ordine al comportamento del Commissario Luigi Caroli: il circolo Atreju è l‘unico Circolo territoriale fondato nel rispetto dello statuto nazionale del Partito, per cui si è sempre, pubblicamente e non, contestata sia la posizione del Commissario cittadino che la successiva creazione di altri tre circoli, probabilmente ai molti assolutamente sconosciuti.

La novità apportata da Atreju nello scenario politico è stata significativamente apprezzata dall’elettorato tanto da riuscire, alle ultime amministrative, ad esprimere un consigliere comunale che, e non poteva essere altrimenti, ha già positivamente operato per l’interesse della città, anche in qualità di Presidente

della Commissione Ambiente.

Pertanto, alla luce dei fatti esposti, quanto espresso dal Commissario Prov.le Luigi Caroli da Ceglie M.ca viene integralmente respinto; quindi il Circolo continuerà nella sua opera in favore di Fdl, in questi giorni più attiva che mai per il tesseramento 2023; da ultimo si ritiene utile evidenziare che i fatti in narrativa sono stati portati a conoscenza dell’organo di garanzia del Partito nonché del suo Presidente Giorgia Meloni.

Pertanto ritenendo nullo l’atto di scioglimento, nel frattempo il circolo continuerà ad operare nel pieno rispetto delle regole previsto dallo statuto, dal codice etico e dai vari regolamenti, a cui TUTTI, nessuno escluso, devono attenersi (GIORGIA MELONI DOCET).

Il Presidente

Barbara Carotenuto

Circolo Territoriale FDI Atreju-Brindisi