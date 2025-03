Si è svolto questa mattina a Roma il previsto incontro nazionale tra Basell, segreterie nazionali, territoriali e RSU dei vari stabilimenti, sul premio di risultato.

In premessa, viste le novità arrivate dall’incontro sindacale internazionale di qualche giorno fa del Comitato Aziendale Europeo, CAE, la discussione si è focalizza sul futuro dell’impianto di Brindisi.

La FILCTEM di Brindisi, rappresentata dal segretario generale Antonio Frattini accompagnato dal Componente della RSU Oronzo Passaro, ha chiesto con forza la convocazione di uno specifico Osservatorio Nazionale a Brindisi con interlocutori aziendali con le giuste procure per valutare il futuro dell’impianto e la garanzia produttiva e occupazionale dei lavoratori diretti e dell’indotto.

La delegazione aziendale ha assunto l’impegno di una prossima convocazione. L’azienda ha confermato i contenuti della riunione svolta a Rotterdam, al momento la decisione di vendita dei 5 impianti europei non è cambiata.

Allo stato attuale un possibile investitore potrebbe presentare una proposta vincolante per soli 4 impianti, senza l’impianto di Brindisi.

Così come si è in presenza di, altre, proposte di acquisto di singoli impianti, pertanto diventa fondamentale ragionare con dati certi. Per i lavoratori dello stabilimento Basell di Brindisi diventa essenziale capire il futuro se non ci saranno possibili compratori. Basell ha confermato che sono al vaglio alcune soluzioni tecniche per il funzionamento senza il Cracking di Versalis.

Per questi scenari sull’intera filiera della chimica la Filctem continua a sostenere la necessità che il Governo cambi rotta per affrontare con decisioni queste Vertenza anche alla luce del Documento sottoscritto con i vari Ministri Europei.

COMUNICATO STAMPA FILCTEM CGIL