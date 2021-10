I biancoazzurri imbrigliati e domati nella prima parte, reagiscono e sfiorano il miracolo nella seconda.

Partiti con la voglia di ben figurare e riscattare prontamente l’amara trasferta di Margherita di Savoia, contro l’Eraclio Calcio a 5, ci si è imbattuti in un’Audace Monopoli dominante e devastante, almeno nella prima frazione di gioco. 3 a 8 prima del riposo, con i padroni di casa in partita solo per i primi dieci minuti di gioco, poi il buio. Sfortunati sulla prima realizzazione, a causa di una deviazione involontaria nella propria porta, hanno realizzato per il Monopoli, in sequenza, Lara, Marques Jorge e Lara per altre cinque volte, con due splendide giocate e finalizzazioni dalla distanza. Timida reazione dei biancoazzurri nel finale, che vanno in rete con il giovane Carbone e con la doppietta di Caselli. Nota dolente, l’espulsione del gladiatore Bellomusto, che si fa espellere per doppia ammonizione e costringe i compagni a rivedere le rotazioni di gioco.

Seconda frazione di gioco che riprende con la marcatura di Marques Jorge dopo due minuti di gioco, ma con i biancoazzurri che alzano il ritmo e la pressione sugli avversari, nell’intenzione di limitare la brutta figura che si stava per concretizzare. Qualche nervosismo di troppo e qualche intervento deciso, hanno portato all’espulsione di Marques Jorge, situazione che galvanizza i padroni di casa, che con Caselli prima e il giovane Corvetto, dopo, cercano di dare il via alla rimonta, riportando i padroni di casa a meno quattro reti, ma più consapevoli della loro forza e vogliosi di recuperare. A stemperare le velleità di rimonta dei padroni di casa, ci pensa Mezzapesa, che porta i suoi a cinque realizzazioni di vantaggio. Il Brindisi non si perde d’animo e continua sui ritmi impressi al match, azione dopo azione, trova la via della rimonta.

Caselli, Romano e poi nuovamente Caselli per altre due volte, riportano i padroni di casa ad una sola lunghezza di svantaggio, ma nell’assalto finale, la fatica e la sfortuna, non consentono ai biancoazzurri di completare l’opera e riagguantare una situazione al quanto imbarazzante, visto il divario che si stava per concretizzare alla fine del primo tempo. Risultato non favorevole, ma reazione caratteriale e gioco espresso nel cercare di riportare l’incontro sul binario giusto, fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.

Gli incontri della seconda giornata (Sabato 09):

New Taranto Calcio – Aradeo Calcio a 5 4 – 2

Barletta Calcio a 5 – Futsal Andria 0 – 6

Azzurri Conversano – Futsal Monte Sant’Angelo 6 – 3

Eraclio Calcio a 5 Barletta – Alta Futsal Altamura 6 – 2

Futsal Brindisi – Audace Monopoli 9 – 10

Futsal Noci 2019 – Futsal Barletta 5 – 2

Futbol Cinco Bisceglie – Volare Polignano 1 – 3

Classifica:

Futsal Noci 2019 9

Volare Polignano e New Taranto Calcio a 5 7

Futsal Monte Sant Angelo, Audace Monopoli e Eraclio Calcio a 5 Barletta 6

Azzurri Conversano e Aradeo Calcio a 5 4

Futsal Brindisi, Futbol Cinco Bisceglie e Futsal Andria 3

Futsal Barletta e Alta Futsal Altamura 1

Barletta Calcio a 5 0

Ufficio Stampa Futsal Brindisi