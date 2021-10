E’ durata solo venti minuti, la convinzione di essere una delle prime della classe. Biancoazzurri dominanti nella prima frazione, con una piccola sbavatura sulla rete dei padroni di casa, ma rimasti a riposo nella seconda parte della gara.

Dopo dieci minuti di gioco, sembrava che il risultato finale fosse già al sicuro. Uno – due micidiale, doppietta di Caselli con il pallino del gioco sempre tra i piedi dei biancoazzurri e padroni di casa in affanno a contenere la supremazia ospite. Alla metà della prima frazione, una carambola fortunosa nei pressi della linea di porta, consente a Patruno di appoggiare in tap-in la sfera in rete ad accorciare, facendo respirare i suoi e consentendogli di alzare la testa e sperare di poter rientrare in partita.

Così non sembra, i brindisini riprendono a giocare e gestire le fasi dell’incontro, fino al dodicesimo, quando Spagnolo riceve una sfera degli avversari, che su rimessa laterale mal interpretano la situazione e servono un assist delizioso, che lo stesso capitano biancoazzurro, non deve fare altro che trasformare nella terza marcatura. Realizzazione che, di fatto, dovrebbe consentire di prendere il largo e gestire con semplicità e sicurezza l’andamento dell’incontro.

Si va all’intervallo e i biancoazzurri, convinti di aver già portato a casa il risultato, pensano bene di restare a riposo, non entrando praticamente mai in partita e consentendo ai padroni di casa di rientrare, con Patruno al quattordicesimo e Allegretti un minuto più tardi. A questo punto, quando l’incontro sembra andare verso il risultato di parità, a due minuti dal termine, su calcio di punizione, Colasuonno trova la rete del sorpasso e porta i suoi a gestire la partita contro un brindisi stordito, ma ferito nell’orgoglio. Orgoglio che porta i biancoazzurri a una timida reazione, tanto che l’aver alzato i ritmi agonistici, ha portato i padroni di casa a commettere il sesto fallo e consentire a Caselli di andare sul dischetto per provare a riagguantare il pareggio. Rigore fallito e abbandono delle speranze di rientrare in partita. Barletta che prende il coraggio a due mani e spinto dall’entusiasmo, rintuzza nell’ultimo minuto di gioco, tutte le folate offensive degli avversari.

Al fischio finale, sconfitta per gli uomini di Mr Di Serio, che oltre a bruciare per come è maturata, deve far comprendere che nessuno regalerà nulla e che le partite terminano al fischio finale.

Sabato si torna in campo contro l’Audace Monopoli, con la speranza che questa sconfitta sia servita a ridare i giusti stimoli per un pronto riscatto.

Gli incontri della seconda giornata (Sabato 02):

Futsal Barletta – Azzurri Conversano 6 – 6

Alta Futsal Altamura – Aradeo Calcio a 5 5 – 5

Audace Monopoli – Futsal Noci 2019 3 – 8

Eraclio Calcio a 5 Barletta – Futsal Brindisi 4 – 3

Futsal Andria – New Taranto Calcio 2 – 4

Futsal Monte Sant’Angelo – Futbol Cinco Bisceglie 10 – 8

Volare Polignano – Barletta Calcio a 5 5 – 1

Classifica:

Futsal Noci 2019 e Futsal Monte Sant Angelo 6

New Taranto Calcio a 5, Aradeo Calcio a 5 e Volare Polignano 4

Futsal Brindisi, Futbol Cinco Bisceglie, Audace Monopoli e Eraclio Calcio a 5 Barletta 3

Futsal Barletta, Azzurri Conversano e Alta Futsal Altamura 1

Barletta Calcio a 5 e Futsal Andria 0

Ufficio Stampa Futsal Brindisi