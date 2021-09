Sabato 25 riparte la stagione sportiva e la formazione biancoazzurra del Futsal Brindisi ha già il motore caldo.

Dopo le disavventure della passata stagione, abbiamo volutamente avvicinarci alla nuova avventura con i fari spenti, concentrati a raggiungere la giusta forma e affrontare al meglio gli avversari che il campionato ci metterà di fronte.

Certamente sarà un campionato differente da quelli cui siamo abituati ad assistere, l’esperienza epidemiologica vissuta e ancora in atto, ha segnato e insegnato a tutti, che nulla è programmabile alla perfezione e che le incognite e le insorgenze di difficoltà portano a dover rivedere e fissare continuamente obiettivi differenti da quelli che ci si era prefissati.

Quello appena concluso, è stato il campionato della ripartenza post covid, voluto fortemente da tutte le sei società partecipanti, per dare un segnale forte di normalità e autoconvincersi che bisognava andare avanti, in una finta normalità, nonostante le incertezze e le difficoltà del momento. Affrontare una mini stagione con la paura di dover affrontare situazioni di contagio, con lo stress dei tamponi, degli isolamenti, con l’incognita di poter raggiungere il numero di giocatori previsti, a ogni incontro, non è stato facile e il Futsal Brindisi, in primis, ha sofferto il fatto di aver avuto tante defezioni, a causa di diverse positività e di qualche infortunio, che hanno ridimensionato gli obiettivi societari prefissati.

Situazione che ha portato a onorare in ogni modo e su tutti i campi di gioco, l’impegno assunto, dimostrando, ancora una volta e se mai ce ne fosse bisogno, la professionalità e la sportività che da sempre contraddistinguono la società biancoazzurra.

Alla fine, probabilmente si è raccolto meno di quanto si è meritato e quanto visto sui campi, ma guardando il bicchiere mezzo pieno, questa esperienza è servita a costruire e consolidare un gruppo che in questa stagione, dirà sicuramente la sua.

Tra le novità di questa stagione che sta per iniziare, c’è l’allestimento di una nuova squadra giovanile che parteciperà al campionato Under 21. Ragazzi giovani e volenterosi di ben figurare, che oltre a voler sfruttare questa nuova opportunità sportiva, saranno nuova linfa per la prima squadra e per tutto il settore sportivo, con l’augurio che si possa sempre più espandere, nel nostro territorio, la cultura del calcio a cinque, condizione che consentirebbe al movimento di creare nuovi calciatori, necessari per dare continuità nel tempo e alleggerire le difficoltà societarie nell’allestimento dei roster.

La stagione che sta per iniziare, vedrà tra i partecipanti al campionato di serie C1, anche formazioni che hanno rinunciato a partecipare a campionati di categoria superiore e altre che hanno allestito organici di tutto rispetto.

Le squadre partecipanti sono: Altamura, Andria, Aradeo, tre formazioni di Barletta, Bisceglie, Conversano, Monopoli, Monte Sant’Angelo, Noci, Polignano, Taranto e ovviamente il Brindisi.

Gli incontri della prima giornata (Sabato 25):

Aradeo Calcio a 5 – Futsal Andria

Azzurri Conversano – Audace Monopoli

Barletta Calcio a 5- Futsal Monte Sant’Angelo

Futbol Cinco Bisceglie – Futsal Barletta

Futsal Brindisi – Alta Futsal Altamura

Futsal Noci 2019 – Eraclio Calcio a 5 Barletta

New Taranto Calcio – Volare Polignano

In attesa di ricevere disposizioni in merito alle riaperture degli impianti sportivi ai tifosi, si augura un in bocca a lupo a tutte le società partecipanti.

Ufficio Stampa Futsal Brindisi