Le recenti dichiarazioni del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha espresso preoccupazione per i ritardi nei lavori dello Stadio Fanuzzi, impongono un’immediata assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale. Tali dichiarazioni si inseriscono in un contesto nel quale, nonostante gli aggiornamenti diffusi dall’Amministrazione sull’avanzamento del cantiere, il cronoprogramma ha registrato slittamenti e criticità.

Per questo chiediamo l’istituzione di una Commissione speciale d’inchiesta del Consiglio comunale, con il compito di accertare, in modo trasparente e rigoroso:

• le cause dei ritardi nell’esecuzione dei lavori;

• il rispetto del cronoprogramma e degli obblighi contrattuali;

• eventuali responsabilità amministrative, tecniche o gestionali;

• le iniziative necessarie per garantire il completamento dell’opera nei tempi compatibili con gli impegni assunti.

Non si tratta di alimentare polemiche, ma di esercitare il dovere di controllo che spetta al Consiglio comunale su un’opera strategica per Brindisi, finanziata con risorse pubbliche e destinata a rappresentare la città in un appuntamento internazionale.

I cittadini hanno diritto a conoscere la verità sullo stato dei lavori, sulle ragioni dei ritardi e sulle misure che si intendono adottare per evitare ulteriori slittamenti. La trasparenza è il presupposto indispensabile per ristabilire un clima di fiducia tra istituzioni e comunità.

Per queste ragioni rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale affinché sostengano, senza pregiudizi, la richiesta di istituire una Commissione speciale d’inchiesta nell’interesse esclusivo della città di Brindisi.

Gruppo consiliare di Futuro Nazionale