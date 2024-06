Su richiesta della Questura di Brindisi il Sindaco Marchionna ha adottato alcuni provvedimenti che riguardano la sospensione di

attività scolastiche-ludico-ricreative private attestate lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, la sospensione di erogazione di carburante al dettaglio presso i distributori attestati lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, sospensione delle attività commerciali, anche dedite alla somministrazione di bevande e alimenti, incluse nella zona di sicurezza e in Via Amerigo Vespucci, e altro.

dalle ore 15:00 del 13 giugno e sino a cessate esigenze: la sospensione di attività scolastiche-ludico-ricreative private attestate lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, e più precisamente:

– Asilo “Creattivamente” Via Provinciale San Vito civ.41

– European High School Via Nicola Brandi civ.24

– High Scool Via Nicola Brandi civ.14

– Ludoteca “Crazy Jungle” Via Ruggero de Simone civ.5

– Laser Game Via Ruggero de Simone civ.3

– Circolo del Tennis Via Ettore Ciciriello s.n.

– Centro sportivo “Alerin / Scuola di calcio Nitor” Via Ruggero de Simone civ.13

– Stadio comunale Via Benedetto Brin

dalle ore 7:00 del 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze la sospensione di erogazione di carburante al dettaglio presso i distributori attestati lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, come di seguito specificato:

– Distributore 2P Via Maestri del Lavoro civ.12

– Distributore ESSO Strada Prov.le per San Vito civ.126/A

– Distributore TAMOIL Via Ettore Ciciriello civ.1

– Distributore TAMOIL Via Provinciale San Vito civ.183

– Distributore Q8 Via Provinciale San Vito civ.110

dalle ore 15:00 del 13 giugno 2024 sino alle ore 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze la sospensione delle attività commerciali, anche dedite alla somministrazione di bevande e alimenti, incluse nell’Area di sicurezza come individuata dall’Ordinanza Prefettizia ex art. 2 TULPS n. 37301 del 06 giugno 2024

[Via Ciciriello (Altezza Circolo del Tennis) — Ex Collegio Navale Niccolò Tommaseo -Bosco urbano Tommaseo-Via Prov. S. Vito (Chiusure: via del Lavoro-V. Vico Lungo — Via Madonna del Dolcecanto -V. Osanna- V. Ariete – V. Arcione- Crocevia Caprai – V. Corte Delfino – V. Delfino) – V. Ponte Ferroviario (Chiusura: esterno cavalcavia/civ. 27) — V. Ottaviano — V. Carpentieri (Chiusura: civ. 5A/altezza Porta Napoli) — V. Cristoforo Colombo (Chiusura: Incrocio V. Carmine/altezza Porta Napoli) — V. Dè Caracciolo — V. Rodi (da V. Dè Caracciolo a V. Taccone) — Via Taccone (da V. Rodi; Chiusura V. Gorizia — V. S. Margherita — Incrocio V. Monopoli) — Via Cittadella Nuova — V. Madonna della Neve (Chiusura: civ. 15 — Incrocio V. Cittadella) — V. Cittadella – V. Sant’Aloy (da V. Cittadella) — Largo Guglielmo Da Brindisi (Chiusura: civ. 8/30 — civ 10/transennamento) – Via Scarano (Chiusura: Scalinata V. Fusco -Scalinata Pendio Fontana) — V. Scarano/L. go Sciabiche — L. go Sciabiche/ V. Tahon De Revel (Chiusura: da Ristorante La Nassa fino a estremità banchina lato mare) — Via Amerigo Vespucci].

dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle ore 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze la sospensione delle attività commerciali, anche dedite alla somministrazione di bevande e alimenti site in Via Amerigo Vespucci

dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle ore 00:00 del 14 giugno, e comunque fino a cessate esigenze chiusura delle “Carrozzerie Grasselli S.r.l.” sita in Via Maestri del Lavoro d’Italia 2

dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze divieto di vendita da asporto di bevande, con obbligo di somministrazione in contenitori di carta e/o plastica in Via del Lavoro e all’interno del perimetro urbano di seguito meglio indicato:

Via Prov.le San Vito, Via Bastioni S.Giorgio, Via Bastioni Carlo V, Via Bastioni S. Giacomo, Via del Mare, Via Regina Margherita, Via L.Flacco

dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze la sospensione delle attività dei chioschi siti in:

Piazza Crispi civ.153 e Piazza Crispi angolo Via Bastioni Carlo V.